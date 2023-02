Castelvetro, incontro in provincia per Solignano

«Intervenire per migliorare il tratto di strada provinciale 569 “Via Statale” a Solignano, con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali nel centro abitato, anche in ragione del traffico pesante che quotidianamente utilizza quell’arteria viaria, tutelando gli utenti deboli della strada come ciclisti e pedoni».

E’ quanto emerso nel corso dell’incontro che si è svolto giovedì 2 febbraio con i tecnici della Provincia, il comandate della polizia locale dell’unione Terre di Castelli, i tecnici del Comune di Castelvetro e la vicesindaca di Castelvetro Giorgia Mezzacqui, per fare il punto della situazione, anche alla luce della futura apertura dell’ultimo tratto della Pedemontana attualmente in fase di realizzazione, che consentirà di deviare dal centro abitato il traffico dei mezzi pesanti, alleggerendo il carico di transito lungo l’attuale strada provinciale 569.

Per la vicesindaca Mezzacqui «la prossima conclusione della realizzazione dell’ultimo tratto di Pedemontana rappresenta un obiettivo fondamentale per alleggerire il traffico di Solignano, poiché l’attuale strada provinciale, diventando di ambito comunale, non sarà più interessata dal passaggio dei mezzi pesanti, mentre nell’immediato effettueremo una serie di sopralluoghi tecnici per valutare soluzioni che possano mitigare la complessità di questo tratto, come ad esempio l’impiego più intenso di controlli della velocità, il miglioramento degli impianti di illuminazione e di segnaletica che ne favoriscano una maggiore visibilità, e le altre soluzioni tecniche che consentano una “cucitura” sicura dell’intero abitato, da realizzare in accordo con la Provincia di Modena in tempi rapidi».

Il tratto interessato della strada provinciale 569 che collega Maranello a Vignola, attraversa il centro abitato di Solignano per circa un chilometro, con l’affiancamento di un marciapiede e cinque attraversamenti pedonali.