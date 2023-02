Autonomia, via libera in Cdm al disegno di legge

ROMA (ITALPRESS) – Via libera in Consiglio dei Ministri al ddl sull’autonomia differenziata, su proposta del ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli.

“Questo provvedimento dimostra ancora una volta che questo governo manterrà gli impegni presi, la coerenza con il mandato avuto dai cittadini, per noi, è una bussola”, ha detto il premier Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, in Consiglio dei Ministri.

“Efficienza, merito, innovazione, lavoro, più diritti per tutti i cittadini in tutta Italia, meno scuse per i politici ladri o incapaci. Autonomia approvata in Consiglio dei Ministri, altra promessa mantenuta”. E’ il testo del messaggio che secondo quanto si apprende il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha inviato nelle chat dei parlamentari e dei consiglieri regionali della Lega, dopo l’approvazione del ddl sull’Autonomia.

