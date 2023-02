Autoarticolato che trasporta cemento si ribalta in A14, disagi alla circolazione

Intorno alle 9:00 un autoarticolato che trasportava lastre cemento armato si è ribaltato sulla A14 nel bolognese, al km 14.5 direzione nord, all’altezza dello svincolo con la A13. I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza lo scenario e mediante l’ausilio del personale di Autostrade a rimettere in carreggiata il mezzo per il successivo ripristino della viabilità che, ovviamente, ha subito disagi.