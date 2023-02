Albinea, ultimi giorni per proporsi per il servizio civile volontario a Casa Betania, Casa Cervi e Croce Verde

Restano ancora pochi giorni per poter presentare domanda per svolgere il servizio civile in tre importanti realtà solidali di Albinea: Casa Betania, Casa Cervi e Croce Verde. La scadenza è fissata alle ore 14 del 10 febbraio 2023.

Tutti coloro che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 28 anni possono scegliere di impegnarsi in una esperienza significativa e formativa per il proprio futuro, in attività utili a tutta la comunità, ricevendo una indennità mensile per 12 mesi.

Il progetto proposto da “Casa Betania” si intitola “Un anno della tua vita per chi ha bisogno, ma anche per te”. Il progetto per i ragazzi che presenteranno la domanda si articola in diverse attività: accompagnare gli ospiti accolti nella casa per migliorare l’autonomia e offrire ascolto e supporto alle persone in difficoltà, che giungono per chiedere aiuto (indumenti, alimenti, alloggio, lavoro…); partecipare alle attività per rendere le giornate delle persone con disabilità che frequentano il Centro Diurno ricche di esperienze ed incontri; frequentare luoghi immersi nella natura della collina albinetana insieme agli ospiti della Casa e ai volontari e referenti dei progetti di accompagnamento e inserimento lavorativo; condividere e contribuire concretamente all’organizzazione dei piccoli e grandi eventi, gite e feste, della vita di Casa Betania e dei suoi ospiti. Per chi frequenta l’Università, c’è la possibilità di concordare un orario flessibile.

Per conoscere meglio Casa Betania, avere maggiori informazioni ed eventualmente fissare un incontro, chiamare il numero 0522347177 o scrivere a prodotti@casabetania.net, chiedendo di Lucia.

Il Centro Polifunzionale per la popolazione anziana “Albinea Insieme Casa Cervi Luigi”, costituito da un Centro Diurno, una Casa Residenza per Anziani e Appartamenti Protetti, propone il progetto “Anziani al centro: ri-partire dopo la crisi” per favorire attività ricreative e di socializzazione degli ospiti senior della Casa, anche attraverso passeggiate nella natura, l’organizzazione di eventi e momenti di festa, collaborazioni con altre associazioni della comunità albinetana.

Per conoscere più nel dettaglio il lavoro di Casa Cervi e le sue proposte è possibile seguire la pagina Facebook dedicata o contattare la struttura allo 0522599841.

Croce Verde propone un’esperienza che offre ai ragazzi una formazione importante e una base di conoscenze capace di restare nel loro bagaglio culturale per tutta la vita. Conoscenze che potranno anche spendere nel loro percorso di vita, magari scoprendo che il settore sociale è quello su cui vogliono investire per costruirsi un lavoro. E’ possibile scegliere tra i servizi di emergenza/urgenza, i trasporti ordinari, i trasporti interospedalieri, l’accompagnamento di anziani e disabili, i progetti specifici rivolti alle scuole o al fundraising. Entrare nella squadra Croce Verde significa far parte di una grande famiglia ed essere vicini alla comunità, alle persone in difficoltà che hanno bisogno di aiuto.

Per saperne di più sui progetti specifici di Croce Verde Reggio Emilia è possibile contattare il numero 3387170615 (Davide, anche Whatsapp e Telegram), oppure scrivere una e-mail a direzione@croceverde.re.it. Il personale Croce Verde è a disposizione anche per offrire indicazioni e supporto in caso di difficoltà per l’iscrizione.

Per tutte e tre le scelte l’indennità mensile è pari a euro 444,30 netti, per un servizio di circa 25 ore alla settimana e per 12 mesi a partire da maggio 2023.

Per presentare la propria candidatura sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione “domandaonline.serviziocivile.it” (https://domandaonline.serviziocivile.it/).

Per informazioni generali sul servizio civile o per un aiuto pratico nella compilazione della domanda si può anche contattare l’Infogiovani/Infolavoro “Il Posto Giusto” che ha sede ad Albinea, a fianco della biblioteca, chiamando o mandando un messaggio Whatsapp al numero 349 257 2512 (Serena e Valentina).