Su iniziativa dell’ANPI, le quinte dell’Elsa Morante di Sassuolo in visita di studio al Campo di Fossoli

In occasione della ricorrenza e nel quadro del programma di eventi per il Giorno della Memoria 2023, il Comitato Comunale di ANPI-Sassuolo, con il patrocinio del Comune, ha promosso e realizzato in collaborazione con COOP-Alleanza 3.0 il Progetto “L’alba ci colse come un tradimento”, rivolto alle classi quinte degli Istituti superiori, in memoria dei partigiani sassolesi deportati nel Campo di concentramento di Fossoli di Carpi e successivamente nei lager del Reich.

Alcuni partigiani della formazione Rossi-Barbolini-Stanzione costituitasi nel novembre 1943, catturati in montagna nel marzo del 1944, furono imprigionati a Fossoli e deportati nei lager tedeschi, nei quali patirono violenze, soprusi, fame e stenti. Tra i sassolesi che l’evento si propone di commemorare anche gli Internati Militari, che rifiutarono l’arruolamento nell’esercito della Repubblica Sociale Italiana e scelsero volontariamente il lager, e i civili rastrellati nelle operazioni antipartigiane o come manodopera coatta.

L’evento è dedicato anche alla memoria dei partigiani e antifascisti Giuseppe Rebottini di Formigine ed Ezio Consolini di Castelfranco Emilia, fucilati a Sassuolo al muro del Cimitero di San Prospero il 17 gennaio 1945 per rappresaglia dai nazisti e fascisti, proprio quando nell’Europa orientale iniziava la liberazione dei campi. Il 27 gennaio infatti le truppe sovietiche entrarono nel campo di sterminio di Auschwitz.

Sabato 4 febbraio 2023 circa 60 tra studenti e docenti delle classi 5AT, 5BP, 5BT, 5CT dell’IIS Professionale per i Servizi Commerciali-Tecnico Turistico “Elsa Morante” di Sassuolo, nell’ambito del programma di Cittadinanza e Costituzione, coordinati dalla prof. Valeria Distefano, accompagnati dalla prof. Alessandra Iotti e dai suoi colleghi docenti, effettueranno una visita di studio al Campo di Fossoli, guidata da personale specializzato messo a disposizione dalla Fondazione Fossoli, e successivamente al Memoriale di Carpi -Museo Monumento al deportato.

Nel piazzale contiguo alla Stazione per Modena assisteranno alla partenza delle classi Renzo Catucci e membri del Comitato comunale di ANPI-Sassuolo, l’Assessore all’istruzione Alessandra Borghi per il Comune di Sassuolo, Rossano Gianferrari per Coop Alleanza 3.0.