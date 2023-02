Lapam, giovedì 2 febbraio un evento sulla sicurezza nei cantieri e durante la manutenzione del verde

Si parlerà di contesto normativo sulla sicurezza di riferimento, di elenco documentale relativo all’applicazione della normativa 81, di organi di vigilanza e fitosanitari e di patentino per l’utilizzo nell’incontro organizzato da Lapam Confartigianato in programma giovedì 2 febbraio, presso la sede centrale Lapam, in via Emilia Ovest 775, a partire dalle ore 18.30

L’incontro, dal titolo “Sicurezza nei cantieri e durante la manutenzione del verde”, si terrà insieme a Maria Elisabetta Contini, responsabile tecnico-sindacale PAS, la quale analizzerà la professione del giardiniere: un mestiere che ha sicuramente bisogno di attrezzi, ma anche di un abbigliamento corretto, che rispetti le normative e permetta a chi lavora di farlo in totale sicurezza.

L’evento è gratuito previa iscrizione, effettuabile visitando il sito www.lapam.eu.