La scuola fuori dalla scuola: appuntamento il 2 febbraio a Ventasso

È in programma nei prossimi giorni la terza tappa sul territorio dell’Unione montana dell’Appennino reggiano dell’azione “La scuola fuori dalla scuola – 2023”.

Questa attività, contenuta nella scheda – progetto “Laboratorio Appennino: miglioramento dei rapporti con il mercato del lavoro” della Strategia nazionale aree interne (Snai), ha l’obiettivo di far dialogare la Snai con la comunità e promuovere percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto) rivolti agli studenti.

Giovedì, 2 febbraio, La scuola fuori dalla scuola sarà ospite del Comune di Ventasso. Una delegazione di circa 90 studenti dei due Istituti di Istruzione Superiore presenti in Appennino, Cattaneo – Dall’Aglio e Nelson Mandela, avrà l’occasione di avere contatti diretti con gli amministratori e gli imprenditori del territorio, di sperimentare concretamente quanto appreso in classe e di orientarsi rispetto alla realtà socio-economica locale. Il programma prevede alle 8.45 la vsita al borgo di Cecciola di Ramiseto, alle 9.45 la visita alla Cooperativa di Comunità Valle dei Cavalieri di Succiso, dove poi avrà luogo un confronto tra scuola e territorio, con saluti e presentazione delle Coordinatrici dei gruppi di lavoro Snai “Miglioramento rapporti con il mercato del lavoro” e “Innovazione didattica”, le Dirigenti scolastiche Paola Bacci e Monica Giovanelli, i saluti e una presentazione del territorio del Sindaco di Ventasso Enrico Ferretti, interventi degli imprenditori locali con spazio per le domande degli studenti. Le conclusioni saranno a cura di Giampiero Lupatelli, Assistenza tecnica alla Snai, ed Enrico Bini, Sindaco di Castelnovo Monti. Poi visita all’allevamento ovino e di produzione del formaggio pecorino della Cooperativa Valle dei Cavalieri, il pranzo con prodotti locali e poi nel pomeriggio visite ad aziende del territorio.