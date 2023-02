Il Sassuolo chiude il mercato e pensa all’Atalanta sabato sera al Mapei

Il giorno dopo la chiusura del calcio mercato invernale in questo 2023 una cosa è certa, in Europa solo la Premier spende ancora e si rinforza mentre in serie A pare proprio che si siano mosse di più le squadre da metà classifica che le grandi.

Dopo giorni e giorni di prime pagine e analisi televisive, Zaniolo per ora resta a Roma e Skriniar a Milano a Giugno poi ognuno potrà fare le valigie e partire.

In via Giorgio Squinzi 1 a Sassuolo qualcosa si è mosso invece. Antiste, Ayan e Traorè hanno salutato i compagni per approdare in campionati esteri, chi in Turchia e chi in Inghilterra.

In Italia e precisamente a meno di 50 kilometri dalla sua ex casa, Kyriakopulos che da ieri è un giocatore del Bologna.

In neroverde vestiranno a partire dal girone di ritorno, Zorotea ex Atalanta e Bajrami dall’Empoli.

Ancora una volta il Sassuolo si dimostra molto capace sul mercato considerando i 30 milioni in arrivo per la vendita al Bournemouth di Junior Traorè.

Conti in ordine e testa alla fondamentale sfida di sabato sera contro un’Atalanta eliminata ieri sera a San Siro dalla Coppa Italia, ma decisamente tra le più forti del campionato.

(Claudio Corrado)