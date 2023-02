Collegamento tra ciclabili: i lavori nel parcheggio di via Carso a Casinalbo

Sono iniziati i lavori per il rifacimento del parcheggio di via Carso a Casinalbo. In seguito all’ultimazione dell’ultimo piano particolareggiato, posto in prossimità di via Liandi, l’Amministrazione comunale, nell’ottica di operare una ricucitura efficace della rete viaria e ciclo-pedonale delle aree residenziali poste a ovest della frazione, ha elaborato un progetto che ha la finalità di razionalizzare i collegamenti delle strade che sono state realizzate nel corso degli anni in occasione dell’attuazione di diversi comparti residenziali.

Si verrà così a configurare definitivamente una nuova viabilità più scorrevole ed efficace che da via Jori e via Liandi costeggia la linea ferroviaria Modena-Sassuolo.

Afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Armando Pagliani: “Si tratta di un’opera attesa da tempo, che avrà il duplice beneficio di operare una ricucitura delle piste ciclabili presenti sul territorio comunale e, soprattutto, di migliorare in maniera sensibile l’accessibilità veicolare ai comparti residenziali che si sono sviluppati attorno al polo sportivo e dei servizi educativi e scolastici costituiti dalle medie Fiori, Centro per le famiglie, palestra Ascari e primaria Toddlers. Questo è solo il primo di una serie di interventi puntuali sul territorio, destinati a collegare i percorsi ciclabili realizzati nel corso degli anni”.

I lavori dovrebbero terminare nell’arco di un mese, a seconda delle condizioni meteorologiche.