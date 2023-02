Casalgrande: finanziate tutte le domande di sostegno per la frequenza dei campi estivi

Grazie al contributo deliberato dal Comune di Casalgrande, tutte le domande presentate al Bando di conciliazione vita – lavoro sono state finanziate. Il fondo regionale, infatti, ha finanziato 90 istanze, per una somma complessiva di 25.496 euro, mentre ulteriori 59 istanze, che erano state escluse dalla graduatoria, sono state sostenute dal comune per un importo complessivo di 16.402 euro. I fondi servono ad agevolare l’accesso e la frequentazione dei campi estivi.

Questi interventi a favore delle famiglie, più in generale, sostengono l’accesso di bambini e ragazzi al diritto allo studio e alle attività extrascolastiche. Un campo in cui il Comune di Casalgrande ha messo a disposizione un significativo impegno. Ad esempio, per quanto riguarda la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (con fondi regionali, anno 2022 / 23), sono stati liquidati 41.388 euro a 284 beneficiari; per il fondo integrato 0 /6, riferito all’anno scolastico 2021 – 22, sono stati liquidati 48.565 euro a 358 beneficiari. “Come assessorato alla scuola cerchiamo di ascoltare i bisogni delle famiglie in questo periodo di incertezze economiche – afferma l’assessore Laura Farina – e riusciamo a dare risposte concrete, come dimostrano questi numeri, grazie al grande lavoro dell’ufficio scuola”.