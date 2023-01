Quattro Castella: cede un palo in legno, operaio rovina a terra. E’ grave

Grave infortunio su lavoro stamane a Quattro Castella. Poco dopo le 11:00 a Roncolo, su di un terreno lungo via Circonvallazione, un operaio 32enne è caduto dalla scala per il cedimento alla base di un palo in legno Telecom, mentre eseguiva operazioni di manutenzione. Apparso subito grave, l’operaio è stato trasportato con eliambulanza all’ospedale di Parma e ricovero in Rianimazione. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del fuoco di Sant’Ilario, la Medicina del Lavoro e i Carabinieri.