In prevalenza sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi alte e sottili, con temporanei addensamenti per nubi basse lungo il crinale appenninico. Temperature stazionarie o in lieve rialzo; minime comprese tra -2 gradi ed 1 grado, valori inferiori nelle aree di aperta campagna con possibilità di gelate. Massime comprese tra 10 e 11 gradi. Venti deboli occidentali in pianura, da sud-ovest lungo i rilievi. Mare poco mosso o quasi calmo.

(Arpae)