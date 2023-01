Presentazione della riqualificazione del centro storico di Casalgrande

Importante appuntamento in Comune mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio, ore 20,30, presso la Sala Espositiva Gino Strada: verrà reso pubblico il progetto per il recupero del centro di Casalgrande, tra piazza Ruffilli, piazza Costituzione e via Aldo Moro. “Oggi – afferma il sindaco Giuseppe Daviddi – questa zona versa in condizioni non più accettabili. Nei primi mesi dell’anno partirà la progettazione delle opere necessarie”.

L’appuntamento di mercoledì 1 febbraio è dedicato ai commercianti; quello del 2 febbraio è aperto a tutta la cittadinanza.