Ospedale di Mirandola: garantita la presenza in struttura dell’anestesista h24

In merito alla disponibilità degli anestesisti al Santa Maria Bianca di Mirandola, l’Azienda USL di Modena, a rassicurazione dei cittadini, chiarisce che non vi è alcuna diminuzione dell’assistenza ai pazienti che accedono all’Ospedale: l’anestesista presente in struttura, rimane come in precedenza, h24 e 7/7. La modifica riguarda la pronta disponibilità di una figura anestesiologica in reperibilità dal proprio domicilio. Funzione legata esclusivamente all’esigenza di garantire la possibilità di intervenire su un’eventuale urgenza ostetrica in caso di contemporaneità di emergenze.

Si precisa che l’Azienda USL opera costantemente per assicurare la più appropriata assistenza dei pazienti e le corrette procedure di gestione delle emergenze, anche contemporanee, in base all’analisi dei flussi di accesso.

Il nuovo assetto in vigore da domani è dunque un allineamento del servizio anestesiologico all’attuale situazione che vede la sospensione temporanea dell’attività di assistenza al travaglio-parto e non interviene sul personale presente all’interno dell’ospedale.

Il personale medico presente per le emergenze nelle ore notturne e festive rimane pertanto costituito dalle tre figure di medico di Ps, medico internista e medico rianimatore.