Mobilità, a Bologna dal 1 febbraio al via i nuovi interventi in via Montefiorino

Nell’ambito degli interventi di riqualificazione per migliorare la sicurezza della circolazione e la fruibilità stradale, partiti lo scorso luglio lungo via Montefiorino, da domani 1 febbraio si procederà con i seguenti lavori:

: completamento della riqualificazione dell’incrocio tramite la protezione dell’attraversamento pedonale che sarà ad angolo retto con l’asse della strada attraverso la realizzazione di isole salvagente. L’immissione su via Montefiorino dei veicoli provenienti dalle vie Vancini e Bidone verrà consentita solo per le svolte a destra, riducendo i conflitti con gli attraversamenti dei pedoni, mentre sarà vietata la svolta a sinistra (per l’inversione di marcia sarà possibile percorrere la rotonda Bernardini mentre i veicoli diretti ad ovest potranno passare da via Valdossola/Tofane, via della Certosa) Incrocio Montefiorino/Valdossola: completamento della riqualificazione dell’incrocio tramite protezione degli attraversamenti ciclabile e pedonale attraverso la realizzazione di isole salvagente. A seguito dell’intervento, verrà vietata la svolta a sinistra da Montefiorino verso via Valdossola tratto est per i veicoli provenienti da nord (sono possibili percorsi alternativi percorrendo la rotonda Bernardini per l’inversione di marcia), mentre sarà ancora consentita la manovra di svolta a sinistra da Montefiorino verso via Valdossola tratto ovest per i veicoli provenienti da sud

Per quanto riguarda invece l’incrocio Montefiorino /Tofane tratto est, dopo la realizzazione avvenuta nei mesi scorsi delle penisole laterali a vantaggio degli attraversamenti pedonali, l’immissione su Montefiorino da via delle Tofane tratto est sarà consentita solo per le manovre di svolta a destra per motivi di sicurezza stradale

Gli interventi in corso lungo via Montefiorino e nel tratto di via Tolmino, tra via Montefiorino ed il civico 4, sono finalizzati a: