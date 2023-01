Missione Clima: Bologna tra i 70 Comuni Plastic Free 2023

Bologna è stata selezionata tra i 70 Comuni che riceveranno il riconoscimento di Comune Plastic Free 2023. L’elenco è stato presentato in nei giorni scorsi dal Ministero dell’Ambiente. Un comitato interno della onlus Plastic Free, grazie a una scheda di valutazione composta da 22 punti e al supporto della relazione del referente locale, ha valutato oltre 370 Comuni, scegliendo i più virtuosi per la premiazione 2023.

Le Amministrazioni verranno premiate a marzo nella cerimonia ufficiale a Palazzo Re Enzo di Bologna, e sono state valutate rispetto a questi requisiti: impegno nella sensibilizzazione del territorio sul tema della dispersione dei rifiuti nell’ambiente, nella gestione dei rifiuti urbani e nella lotta agli abbandoni, nelle attività virtuose dell’ente e per la collaborazione con i referenti dell’associazione Plastic Free, sia in occasione di cleanup, passeggiate ecologiche e interventi di educazione ambientali nelle scuole della propria città.

Il tema dell’invasione della plastica è parte integrante della Missione Clima, rispetto al quale è importante l’impegno delle istituzioni, ma è necessario creare una cultura ambientale: gli amministratori locali possono contribuire a creare questa cultura, insieme a realtà che promuovono il protagonismo civico per far capire che il gesto di ognuno è importante quanto le iniziative che la politica deve mettere in atto.