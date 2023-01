L’Associazione ‘Peribimbi.it’ di Vignola invitata alle Nazioni Unite

Poche settimane fa l’Associazione Peribimbi.it nelle persone della sua Presidente Cristina Simonini e della Vicepresidente Alessandra Pesce è stata invitata all’evento HUMAN RIGHTS FOR A CULTURE OF PEACE per presentare il lavoro della Associazione nel panel pomeridiano riservato ai membri della società civile. Il prestigioso invito è frutto del lavoro svolto sul territorio nazionale, in particolare in Emilia Romagna, da parte dei membri dell’Associazione in collaborazione con le Istituzioni di tutti i livelli.

Come ha illustrato la Presidente alla platea presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, “l’Associazione Peribimbi.it nasce nel 2010 con lo scopo di tutelare, difendere e proteggere l’infanzia, in primis dalla medicalizzazione del disagio, fino alla tutela dagli abusi di ogni genere. L’Associazione opera in collaborazione con le Istituzioni, proponendosi di custodire la natura del bambino, nel rispetto delle differenze, delle singolarità e delle inclinazioni, durante la sua crescita intellettuale, spirituale ed emotiva”.

In un’epoca tutt’altro che priva di violenza ed abusi, risulta quindi fondamentale riflettere sul ruolo delle associazioni e dei singoli individui nel riconoscere, segnalare e contrastare questi episodi, specialmente quando sono i bambini la parte offesa. Conclude la Presidente, rivolgendosi all’assemblea, “Con l’associazione che ho l’onore di presiedere, si sta cercando di edificare e di costituire, già nel bambino, il senso buono dell’accoglienza per la diversità, che poi non è nemmeno un’accoglienza, ma proprio un’attitudine a comprendere, una volontà di concepire le differenze, anche di pensiero, come le esatte, corrette e variegate strutture valoriali dell’umanità intera. È dal bambino, dallo start esistenziale, che deve partire il rimedio… l’educazione alla pace”.

Ed all’educazione alla pace l’Associazione Peribimbi si dedicherà anche nel 2023 con nuovi progetti ad ampio raggio.

Nel frattempo, la Presidente desidera ringraziare le Istituzioni e la Cittadinanza per il prezioso sostegno ricevuto in tutti questi anni in difesa dei Diritti del Bambino.