Guastalla, ultima fase del cantiere sul viadotto della Crostolina

Si avvia alla conclusione la manutenzione straordinaria del viadotto sulla Crostolina, lungo la Sp 35 in comune di Guastalla, da parte della Provincia di Reggio Emilia, un importante intervento di messa in sicurezza da 500.000 euro che è già stato completato sulla corsia in direzione di Dosolo e che dalle 8.30 di domani, mercoledì 1 febbraio, interesserà l’altra carreggiata.

Le squadre della Grenti Spa di Solignano di Parma effettueranno dunque da domani altri lavori di scarifica, pulizia soletta, montaggio giunti, impermeabilizzazione, montaggio caditoie e rifacimento della pavimentazione stradale. Ovviamente, per ragioni di sicurezza, anche durante questa ultima fase di cantiere la circolazione avverrà a senso unico alternato con limitazione della velocità a 30 km all’ora. La conclusione dei lavori, condizioni meteo permettendo, è prevista per la metà di marzo.