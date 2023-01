Autonomia, Berlusconi “Alle Regioni più poteri e risorse”

ROMA (ITALPRESS) – “Le Regioni avranno più poteri e più risorse con l’autonomia per gestire i servizi essenziali per i cittadini, a partire naturalmente dalla sanità”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un video sui canali social.

“Dobbiamo pensare che ogni anno 200 mila cittadini raggiungono la Lombardia da altre Regioni per sottoporsi a interventi chirurgici. Quindi – spiega – dobbiamo garantire a tutti una sanità di assoluta qualità. Le Regioni del Sud vanno sburocratizzate per permettere di procedere con più velocità, anche per prendere in considerazione e analizzare tutte le richieste dei cittadini. Questo è un obiettivo che può essere raggiunto attraverso una ferma lotta alla burocrazia”, conclude Berlusconi.

