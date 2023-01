Ad Albinea aperta una nuova sezione “piccoli” al nido comunale ‘L’Aquilone’

Il nido comunale l’Aquilone si arricchisce di una sezione in più. A partire dal 16 gennaio è stata aperta una “classe” mista di bambini piccoli a partire dai 6 mesi. Il tutto per accogliere le richieste delle famiglie ci cui figli non avevano ancora l’età di inserimento nel mese di settembre.

L’amministrazione di Albinea, dopo una valutazione attenta avvenuta nei mesi autunnali, ha quindi deciso di investire per aprire la nuova sezione “piccoli” accogliendo 10 bambini.

Il servizio ha richiesto una riorganizzazione del personale e degli spazi interni, che erano stati progettati a settembre per accogliere 4 sezioni.

Come per gli altri inserimenti le famiglie sono state contattate per un colloquio conoscitivo e per un incontro di presentazione del servizio Nido, che è avvenuto giovedì 12 gennaio. In questa occasione i genitori hanno avuto la possibilità di visitare gli spazi e conoscere una rappresentanza del gruppo di lavoro, oltre alle due educatrici e all’ausiliaria abbinate alla sezione.

Lunedi 16 gennaio scorso è entrato il primo gruppo di “Piccoli”, formato da 5 bambini e il 24 gennaio è stata la volta degli altri 5. Il tutto attraverso una modalità graduale di frequenza oraria e in presenza di un genitore, finalizzata a permettere un sereno passaggio dalla famiglia al Nido.

Con l’apertura di questa nuova sezione, in corso d’anno scolastico, i bambini attualmente iscritti sono 93.

“La nostra è stata una scelta ragionata e non scontata – spiega il sindaco Nico Giberti – Si tratta di un investimento importante, che facciamo per il secondo anno consecutivo, per andare incontro alle esigenze delle famiglie di conciliare la vita e il lavoro. Riteniamo che l’accoglienza di bambini così piccoli sia un servizio fondamentale che comporta grande responsabilità ed è un grande investimento per il futuro”.