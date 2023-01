Volley Modena e Pupo Dall’Olio, con l’Officina del Palleggio nasce una grande collaborazione

Volley Modena è lieta di ufficializzare la collaborazione con l’Officina del Palleggio di Pupo Dall’Olio. Dall’Olio, leggenda del volley modenese e italiano ed attuale allenatore, è I’ideatore dell’Officina del Palleggio: iniziativa che ha l’obiettivo di dare un accompagnamento tecnico, col tempo sempre più specifico, per la formazione e sviluppo del ruolo del palleggiatore e libero sia nel settore maschile che femminile.

La collaborazione si è stretta sulla base di valori imprescindibili nei quali Volley Modena crede molto e che ha riscontrato nel progetto di Dall’Olio. Volley Modena, tramite questa collaborazione, vuole infatti offrire alle proprie atlete la possibilità di migliorarsi ogni giorno tramite l’allenamento ed il lavoro in palestra, certa del fatto che, con i preziosi consigli di Pupo Dall’Olio, le nostre atlete trarranno grandi benefici.

Queste le parole del Presidente di Volley Modena, Mirco Muzzioli: “Quella di sviluppare al nostro interno delle specializzazioni sui ruoli è un’idea che avevamo da tempo. Partiamo con palleggiatori e liberi, ma in futuro vorremmo aprire anche agli altri ruoli queste giornate di specializzazione. Il progetto per adesso coinvolge una decina di atlete suddivise in gruppi di 6 persone a seduta, ma vorremmo allargare questa specializzazione anche ad altre atlete del territorio per poter rendere la Modena femminile una realtà all’avanguardia della pallavolo nazionale”.