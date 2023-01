I Rotary di Mirandola e Modena donano al Tribunale di Modena un nuovo defibrillatore semiautomatico

Il 25 gennaio 2023 si è tenuta presso il Palazzo di Giustizia in Corso Canalgrande, a Modena, la donazione di un defibrillatore semiautomatico (DAE) da parte del Rotary Club Mirandola e del Rotary Club Modena al Tribunale di Modena. All’appuntamento sono intervenuti il Presidente del Tribunale di Modena Pasquale Liccardo, la Dirigente Amministrativa Luigina Signoretti, la Presidente del Rotary Club Mirandola Stefania Pellacani ed il Presidente del Rotary Club Modena Enrico Lupi, la coordinatrice del progetto per i Club di Mirandola e Modena Roberta Roventini e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati Roberto Mariani.

Il Presidente del Tribunale, nel ringraziare i due Rotary Club per l’importante donazione, ha sottolineato che “questo strumento salvavita consentirà di intervenire immediatamente in caso di necessità stante anche l’afflusso numeroso di operatori della giustizia (magistrati, personale amministrativo, avvocati) e di cittadini che ogni giorno gravitano al Palazzo di Giustizia di Corso Canalgrande 77 con presenze giornaliere elevate”. Per i Rotary Club di Mirandola e di Modena i Presidenti hanno dichiarato che “questa donazione è un tangibile segnale della grande attenzione che i due Club hanno verso gli operatori di Giustizia, per il loro operato quotidiano per il carico di lavoro che ne fanno il secondo Tribunale del Distretto”.

Il defibrillatore è stato posizionato nella sede del Tribunale, al piano terra accesso da via San Vincenzo, in prossimità delle aule di udienza ed è di utilità per quanti “dovessero transitare per Corso Canalgrande o nelle immediate vicinanze e si trovassero in una situazione di necessità come già avvenuto nel recente passato”. Il DAE donato è uno strumento “multi-parametrico” e “multi-funzionale” all’avanguardia, caratterizzato dalla più sofisticata tecnologia, efficacia operativa, relativa semplicità d’uso, collegato con la centrale operativa del 118 (Servizio di emergenza territoriale) che fornirà in tempo reale le istruzioni mediche necessarie e, quindi, inviando personale e mezzi adeguati alla specifica situazione di bisogno. Per tali caratteristiche il DAE è facilmente fruibile posto che guida l’utente nell’utilizzo.