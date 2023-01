A Formigine continua a crescere il numero di famiglie

Al 31/12/2022 i cittadini di Formigine sono 34.595. Al contrario, in costante aumento il numero dei nuclei familiari, che aumentano di un centinaio rispetto a due anni fa, raggiungendo il numero di 14.500.

Il saldo naturale (nati – morti) è negativo, con 271 nascite e 328 decessi. Come solito, la popolazione femminile è maggiore rispetto a quella maschile (17.490 femmine e 17.105 maschi). Anche la suddivisione degli abitanti tra capoluogo e frazioni non cambia, confermando Formigine come centro più popoloso e, a seguire, Casinalbo, Magreta, Corlo, Colombaro e Ubersetto.

Novità, invece, per quanto riguarda i cittadini stranieri residenti che, seppur in trend calante (2.255: un centinaio in meno rispetto al 2020), aumentano le nazionalità di provenienza. Queste ultime, infatti salgono a ben 88, con il Marocco e la Romania come primi Paesi d’origine (rispettivamente, 369 e 366 cittadini), al terzo posto il Ghana (185 cittadini) e, al quarto, l’Ucraina (111 cittadini).

Infine, sono 10 gli ultracentenari.

“Il quadro demografico ricalca trend regionali e il dato sulle famiglie conferma ciò che sapevamo da tempo; ovvero che la nostra città è apprezzata particolarmente per i servizi che offriamo alle famiglie. Proseguiremo nella direzione di fornire servizi eccellenti e continueremo a cercare soluzioni per alleviare la difficoltà di trovare casa, soprattutto per le giovani coppie, in un mercato immobiliare che le statistiche danno come tra i più ambiti della Provincia. Anche il grande numero delle nazionalità di provenienza dei cittadini stranieri è indice di una comunità coesa e che sa integrare le diversità” è il commento del Sindaco Maria Costi.