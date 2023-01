San Giovanni Persiceto, malore fatale mentre guida: morto un uomo di 49 anni

Poco dopo la mezzanotte, squadre del Comando dei Vigili del Fuoco sono intervenute sulla SP41 – via Castelfranco a San Giovanni in Persiceto, dove un’autovettura era uscita dalla sede stradale finendo in un fosso. Sul posto le squadre hanno soccorso l’autista, un uomo di 49 anni, che era stato colpito da malore e consegnato le cure del 118. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: a nulla sono infatti valsi gli sforzi dei sanitari per rianimarlo.

Quasi contemporaneamente i Vigili del fuoco sono intervenuti a Bologna via Palmiro Togliatti dove il conducente di un’auto, dopo aver perso il controllo, ha urtato altre autovetture parcheggiate andando a danneggiare anche dei pali dell’illuminazione. Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto a soccorrere l’autista e a mettere un sicurezza lo scenario.