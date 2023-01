Sereno o poco nuvoloso per temporaneo passaggio di nubi alte e sottili. Temperature minime in diminuzione con gelate diffuse e valori compresi tra -3/-4 gradi delle pianure occidentali e 0 gradi del settore costiero. Valori anche inferiori nelle aree extraurbane. Massime stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 7 e 10 gradi. Venti deboli occidentali in pianura, da sud-ovest sui rilievi con locali e temporanei rinforzi. Mare poco mosso.

(Arpae)