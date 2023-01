Aryna Sabalenka vince gli Australian Open, Rybakina ko

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Aryna Sabalenka trionfa a Melbourne. La bielorussa, numero 5 del mondo e del seeding, ha vinto il torneo femminile degli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam del 2023 con un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani). Aryna Sabalenka si è imposta in tre set sulla kazaka Elena Rybakina, 22esima testa di serie, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4. In lacrime per l’emozione, la bielorussa è al primo successo Slam in carriera.

