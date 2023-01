Secondo incontro “Consumi energetici” a Fiorano

In arrivo il secondo degli incontri gratuiti organizzati dall’associazione Banda Gassotti APS – in collaborazione col Comune di Fiorano Modenese – incentrati sui “Consumi energetici” e aperti a tutti gli interessati.

Il secondo appuntamento sarà martedì 31 gennaio alle ore 20.30 in via Cameazzo 6, presso la sede dell’AVF (sala riunioni). Tema della serata saranno le comunità solari ed energetiche come strumento di autoconsumo sostenibile, utilizzo di energia rinnovabile e pulita, promozione di economia solidale, lotta alla povertà energetica, abitare sostenibile. Il relatore sarà il professor Leonardo Setti dell’Università di Bologna e fondatore del Network Comunità Solari.