Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 28 gennaio 2023

Inizialmente nuvolosità irregolare con generali schiarite pomeridiane al centro-ovest; addensamenti sulla Romagna e sui rilievi centro-orientali dove non si escludono deboli precipitazioni residue in mattinata, nevose a quote collinari.

Temperature minime pressoché stazionarie con valori tra 0 e -1 grado sulle pianure emiliane; valori anche inferiori nelle aree extraurbane dove si prevedono gelate diffuse nelle ore più fredde. Minime attorno a 4 gradi lungo la costa. Massime in lieve aumento, 4/5 gradi ad ovest, intorno a 5/6 gradi sulla pianura centro-orientale e 7/8 gradi lungo la costa. Venti deboli nord-occidentali in pianura; rinforzi da nord-est lungo la costa, sul mare e sui rilievi. Sul crinale il vento potrà raggiungere forte intensità. Mare mosso, molto mosso al largo.