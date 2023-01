Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 29 gennaio 2023

Cielo poco nuvoloso con addensamenti residui solo sui rilievi romagnoli. Temperature minime quasi stazionarie con gelate notturne e mattutine diffuse in pianura; valori compresi tra 0 e 1 grado nei centri urbani, con punte inferiori in campagna. Tra 3 e 6 gradi lungo la costa. Massime comprese tra 5 e 8 gradi.

Venti deboli nord occidentali in pianura; moderati dai quadranti settentrionali sul mare, sulla costa e sui rilievi dove, sul crinale romagnolo, si potranno raggiungere anche intensità superiori in mattinata. Mare inizialmente mosso, molto mosso al largo, ma con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)