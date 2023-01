Lezioni di “volo” per i genitori con figli 7-11 anni

Il Centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia propone uno nuovo ciclo di “Lezioni di volo”, uno spazio di confronto e scambio di esperienze per genitori con bambini e bambine dai 7 agli 11 anni, insieme agli esperti Cristina Chiari, psicologa e psicoterapeuta, e Giuseppina Parisi, counsellor e mediatrice familiare. Un’occasione per i genitori di riflettere su come affrontare i cambiamenti dei figli e i momenti più impegnativi nella relazione con loro.

Quattro gli incontri in programma nella sede del Centro per le famiglie in via Fogliani 7 a Scandiano dalle 18.30 alle 20.30 in queste date e su questi argomenti: mercoledì 8 febbraio “Camminare sulla fune: tecnologie tra casa e scuola”, lunedì 13 marzo “Tra noia e azione: quale spazio di pensiero”, lunedì 17 aprile “La spinta gentile quale stile genitoriale?”, giovedì 11 maggio “Un passo più in là: proteggere, proteggersi e fidarsi”.

La partecipazione agli incontri è gratuita previa iscrizione (fino a esaurimento posti), riservata prioritariamente ai residenti del Distretto dell’Unione Tresinaro Secchia. Per informazioni 0522.985903 oppure centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it.