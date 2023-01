Kickboxing: i Guerrieri del Tiepido si rifanno il look prima della tappa di Milano

Il team dei Guerrieri del Tiepido, dal 2015 ha sede presso la Polisportiva Union81 di Portile, dove prepara i propri atleti per le gare di Kickboxing e Boxe in collaborazione con la sigla internazionale XFC e dell’ente di promozione sportiva ASI.

Negli anni il team è rimasto in città l’unico organizzatore di eventi legati agli sport da combattimento, tra Portile e la Fiera di Modena almeno quattro o cinque eventi l’anno vengono svolti, e comunque il grande sforzo è ripagato dagli oltre cento tesserati che collezionano ogni stagione.

Il primo weekend di febbraio il team sarà a Milano per la tappa della regione Lombardia della XFC Spartan Fight, evento Interregionale con diverse centinaia di iscritti.

La squadra di Portile andrà in gara con 24 atleti, che appunto si divideranno tra Kickboxing e Boxe per la conquista dell’ambita medaglia XFC.

In occasione di questa prima gara dell’anno, due sponsor che ben conoscono la determinazione del gruppo, hanno deciso di collaborare per regalare a tutti gli agonisti in gara, ma anche a coloro che frequentano regolarmente i corsi, una nuova maglia con lo storico logo del samurai rivisitato e ovviamente i marchi delle due aziende.

La Maranello Glass di Maranello e l’agenzia investigativa FIMA di Modena hanno voluto fare dono di questo centinaio di capi anche per coloro che per difficoltà economiche non possono affrontare la spesa, e per rendere il team sempre di più un posto di eguaglianza e integrazione sociale.