Giornata della Memoria: le celebrazioni ufficiali a Sassuolo

Doppia cerimonia ufficiale, questa mattina, per la Giornata della Memoria, in occasione del 78° anniversario della liberazione del campo di Auschwitz.

Alle ore 10 la “Cerimonia pubblica e commemorazione delle vittime dei campi di sterminio e degli ex internati militari e civili”, alla presenza delle Autorità cittadine e dei rappresentanti delle Associazioni d’Arma dei Deportati, ex Internati e Combattenti e della Resistenza presso il parco delle Rimembranze in viale XX Settembre, con la posa di una corona d’alloro al monumento che ricorda i caduti e gli internati nei campi di sterminio.

A seguire, presso il Liceo “A. F. Formiggini” di viale Bologna: “Meditate che questo è stato”: la consegna del Giardino dei Giusti ad una classe prima con una cerimonia che è tornata dopo due anni d’assenza a causa della Pandemia.