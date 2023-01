Auto fuori strada a Montecchio Emilia, un ferito

Auto coinvolta in un incidente a Montecchio Emilia. E’ successo in strada Beata Vergine della Sedia. L’autovettura, dopo essere uscita dalla sede stradale, ha finito la sua corsa capovolta in un canale. Il conducente, già all’esterno del veicolo all’arrivo dei Vigili del fuoco, è stato trasportato all’ospedale di Montecchio Emilia per gli opportuni accertamenti sanitari. Nessun’altra persona risulta coinvolta. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco di Sant’Ilario d’Enza e i sanitari del 118, i Carabinieri di Quattro Castella.