Sabato 28 gennaio (ore 20.30), tutto esaurito al Teatro Asioli di Correggio per Le nostre anime di notte, lo spettacolo con Lella Costa ed Elia Schilton, diretto da Serena Sinigaglia e tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf, adattato da Emanuele Aldrovandi.

La vedova Addie rende una visita inaspettata al vicino di casa, il vedovo Louis. Sono entrambi in là con gli anni, i figli sono lontani. La proposta della donna, a cui la solitudine procura sovente notti insonni, è diretta: vuoi venire qualche volta a dormire da me? Inizia così una storia di amicizia, intimità, amore, fatta di racconti sussurrati alla luce delle stelle e piccoli gesti di premura. Ma il mondo non accetta questa relazione, che considera inspiegabile, ribelle e spregiudicata. E i due protagonisti si trovano a dover scegliere tra la propria libertà e il rimpianto. Tratto dall’omonimo, toccante romanzo di uno dei più importanti autori americani contemporanei, già interpretato sullo schermo da Robert Redford e Jane Fonda, lo spettacolo restituisce la tenerezza e lo struggimento di un amore senile grazie a due grandi interpreti in grado di rendere le sfumature di un sentimento semplice e umanissimo, messo all’indice dal resto del mondo.

