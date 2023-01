Stati Uniti, Africa, Europa: da gennaio a giugno 2023 sei compagnie emiliano-romagnole partono per tour internazionali in partnership con Ater Fondazione

Sei compagnie emiliano-romagnole partono per tour internazionali. Andlay Aps, Associazione Emilia-Romagna Festival, Accademia Bizantina, Ravenna Teatro, Teatro dei Venti, Teatro Necessario: sei eccellenze della produzione artistica emiliano-romagnola che saranno protagoniste delle stagioni di Teatri e Festival internazionali.

Nel 2023, Ater Fondazione rinnova il suo impegno a sostegno della migliore produzione artistica emiliano-romagnola con un contributo di 125.000 euro per consentire ad alcuni soggetti selezionati tramite un bando di esibirsi in teatri, festival e sale da concerto di tutto il mondo, con proposte artistiche di musica, teatro e danza.

L’edizione 2023 del bando prevede due scadenze temporali, la prima relativa ai progetti che si attuano tra gennaio e giugno, e la seconda per i progetti da luglio a dicembre.

In questa prima parte dell’anno sono sei le compagnie coinvolte, tre produzioni musicali e tre di teatro.

Andlay Aps

In ambito musicale la prima novità è il progetto “Maqeda. Regina di Saba” dell’Atse Tewodros Project, gruppo italo-etiope promosso dalla bolognese Andlay Aps che sarà in scena dal 2 al 16 febbraio 2023 presso il Teatro dell’Istituto Italiano Cultura di Addis Abeba (Etiopia) e al Festival Sauti Za Busara, Stone Town di Zanzibar (Tanzania). Il progetto, dedicato alle figure femminili della storia e della mitologia etiope, è stato realizzato nel 2022 tramite residenze artistiche a Bologna e concerti in Emilia-Romagna. Ora approda ora in Etiopia e Tanzania grazie al sostegno dell’IIC di Addis Abeba e dell’Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam.

Associazione Emilia-Romagna Festival

La seconda novità è l’Associazione Emilia-Romagna Festival (Erf) di Imola, importante realtà di promozione culturale su tutto il territorio regionale, che presenterà “Europa Suite” dal 5 al 12 marzo 2023 in Polonia (Cracovia, Varsavia e Poznan) e Lettonia (Riga), grazie anche al sostegno degli Istituti Italiani di Cultura a Varsavia e Cracovia e dell’Ambasciata d’Italia a Riga. Si tratta di un progetto nato e sviluppato totalmente in Emilia-Romagna: un concerto per voce, flauto, violino, chitarra, pianoforte ed elettronica che racchiude brani ispirati a danze delle tradizioni popolari dei paesi ospitanti.

Accademia Bizantina

La terza produzione musicale vede anche quest’anno l’apprezzatissimo ritorno in Spagna dell’ensemble barocco ravennate Accademia Bizantina che si esibirà Il 30 maggio 2023 al prestigioso Palau de la Musica Catalana di Barcellona nell’opera “Il Tamerlano” di Vivaldi: progetto sostenuto dall’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona che vedrà l’ensemble diretto dal Maestro Ottavio Dantone, affiancato dal primo violino Alessandro Tampieri.

Teatro delle Albe, Teatro dei Venti, Teatro Necessario

Per quanto riguarda l’ambito teatrale, si inizia con una riconferma della compagnia ravennate Il Teatro delle Albe, già nel continente americano per un’ulteriore tappa del progetto “Dante nei cinque continenti”, con il supporto di MiC, MAECI, IIC New York e University of Pennsylvania, in collaborazione con i Consolati Generali delle due città, Com.It.Es, Italian and American Playwrights Project e Casa Italiana Zerilli Marimò NYU. Dopo Buenos Aires, dal 16 al 30 gennaio 2023 i due direttori artistici, Marco Martinelli e Ermanna Montanari, presentano “fedeli d’Amore” – polittico in sette quadri per Dante Alighieri- a Filadelfia (Penn Live Arts-Annenberg Center-Harold Prince Theatre) e a New York (La MaMa ETC-Downstairs Theatre).

Anche il modenese Teatro dei Venti riconferma il proprio successo internazionale con la produzione “Moby Dick”: quest’anno dal 24 al 29 maggio 2023 lo spettacolo sarà presentato in Moldavia nella Piazza della Grande Assemblea Nazionale di Chisinau in occasione del “Bitei 2023 International Scenic Arts Biennial Festival” e con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia a Chisinau. Il progetto quest’anno è di più ampio raggio – “Da Moby Dick a La Misura Umana” – e prevede anche la proiezione del film documentario “Moby Dick o il Teatro dei Venti”, un workshop e un incontro aperto al pubblico con il regista. Infine, una novità: dall’8 al 12 giugno 2023 il Zirkus Theater Festival 2023, festival delle arti circensi presso la Zentralwerk di Dresda (Germania) ospiterà lo spettacolo “Nuova Barberia Carloni” della compagnia di circo contemporaneo e teatro urbano Teatro Necessario, di base a Colorno (Pr).

Il bando è nuovamente aperto: dal 9 gennaio al 2 maggio 2023, gli operatori e le compagnie emiliano-romagnole che abbiano quale principale finalità istituzionale quella di produrre spettacoli dal vivo possono presentare la propria candidatura per i progetti che si realizzeranno dal 1 luglio al 31 dicembre 2023.

Il bando è consultabile online: https://www.ater.emr.it/it/bandi-e-avvisi-internazionale.