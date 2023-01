“Sogno di volare” al teatro De André di Casalgrande venerdì 27 gennaio

Dopo il debutto al Teatro Cavalerrizza di Reggio Emilia di dicembre, “Officine Reggiane. Il sogno di volare”dei MaMiMò replicano al teatro De André di Casalgrande venerdì 27 gennaio alle ore 21.

La storia dell’industria italiana è anche la storia degli uomini del Novecento: una storia fatta di grandi slanci e di rovinose battute di arresto, di lotte per i diritti sociali, di guerre sanguinose, di progetti, di amori. È di queste persone che si racconta in Officine Reggiane, il sogno di volare, attraverso le loro vicende quotidiane ricostruite dalle Cartelle del Personale dall’Archivio Storico. Uomini e donne la cui vita, dal 1904, ha avuto come sfondo le Reggiane. La fabbrica e la sua eredità sulla città. Le Reggiane sono anche un archivio vivente, grazie alle persone che tramandano la narrazione del suo mito per la città e che abbiamo voluto rendere protagoniste dello spettacolo, raccogliendo ed amplificandone la voce e i ricordi. La fabbrica, quella che vediamo oggi dall’alto, ogni volta che percorriamo il cavalcavia. Che ci appare custode della memoria di epoche passate e officina creativa del presente. Per non dimenticare un luogo dove si è fatta la storia dell’economia di Reggio e anche la storia della nostra società.

IL SOGNO DI VOLARE di Marco di Stefano, regia di Angela Ruozzi

con Fabio Banfo, Filippo Bedeschi, Cecilia Di Donato, Alice Giroldini, Marco Maccieri e con la partecipazione di Bright Amankwa, Omar Borciani, Onelio Coli, Silvia Cristofori, Silvia Paterlini, Airone Polo, Damiano Retrivi, Marco Rovacchi, Lara Sassi

Ingresso 20€ – 18€ il ridotto

Ultimi posti: info e prenotazioni: 0522/1880040 -3342555352