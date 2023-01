“Sciroppo di Teatro” domenica 29 gennaio a Pavullo e a Nonantola

Anche nel 2023 in Emilia-Romagna i bambini e le famiglie possono nuovamente andare a teatro con il voucher del pediatra, del farmacista o del parafarmacista. Prosegue infatti Sciroppo di teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione: in 25 comuni dell’Emilia-Romagna i bambini e le bambine dai 3 agli 11 anni insieme ai loro accompagnatori possono recarsi negli spazi teatrali con un voucher fornito da medici e farmacisti e parafarmacisti che espongono la locandina dell’iniziativa e che possono quindi fornire lo “Sciroppo di teatro”.

Si tratta di un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina. Il libretto contiene tre “ricette”, cioè tre tagliandi staccabili, ognuno dei quali corrisponde a un biglietto – al prezzo di 2 euro – per ogni bambino e per ciascun accompagnatore.

Il progetto Sciroppo di teatro è nato da un’idea di Silvano Antonelli, direttore della compagnia teatrale Stilema di Torino, è coordinato sul piano generale dalla Presidente di ATER Patrizia Ghedini e si è avvalso della consulenza di Alessandro Volta, direttore del Programma Materno-infantile Ausl Reggio Emilia; mette in rete gli Assessorati regionali alla Cultura, alla Sanità e al Welfare, le organizzazioni sindacali e le associazioni scientifiche dei pediatri (Fimp e CIPe, Acp, Sip e SiMPef ) e le farmacie aderenti a FederFarma, AssoFarm e Coop Alleanza 3.0. Ha il sostegno di Coop.Alleanza 3.0 e della Fondazione Marchesini ACT.

Domenica 29 gennaio sono due gli appuntamenti in provincia di Modena, al Teatro Troisi di Nonantola l’appuntamento è alle ore 17 con “Le nid” di Progetto G.G. Le nid (il nido) è uno spettacolo che va oltre le parole, costruito con il linguaggio universale della musica e della danza. All’inizio della storia vi è una casa bianca, sicura, che fa sentire protetti, un posto conosciuto. La routine della vita è rotta dall’arrivo sulla scena di un nuovo personaggio, inaspettato, strano, che porta con sé un dono altrettanto bizzarro, un uovo da custodire. Una riflessione sul modo di relazionarsi al diverso, che dapprima sconvolge, poi incuriosisce ed alla fine arricchisce. Spettacolo adatto a partire dai 2 anni di età.

Alle ore 16:30 al Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo è in scena “Filastrocca della vita” della Compagnia teatrale Stilema. Due attori-musicisti, raccontano ed evocano storie e sentimenti di quella grande filastrocca che si chiama vita. Raccontano storie di nascite, di paure, di batticuori, di bambine coraggiose, di sogni ad occhi aperti. Storie di bambine e bambini, di giovani, di donne e uomini, di anziani. Storie vere e storie inventate. Il narrare e il cantare si susseguono e giocano tra loro evocando quel sentimento potente e sotterraneo del sentirsi parte del divenire del mondo, Come una filastrocca che si ripete all’infinito, tra un pianto e un sorriso, tra un bambino e un anziano, tra un canto e un racconto. Spettacolo adatto a partire dai 3 anni di età.

I prossimi appuntamenti di Sciroppo di Teatro nella provincia di Modena : all’ Auditorium Enzo Ferrari di Maranello (sabato 4 febbraio alle ore 16:00) e all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola (domenica 5 febbraio alle ore 16:30) è in scena “Secondo Pinocchio” della Compagnia Burambò.

Info biglietti

Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo

Biglietti: Intero 6€ – Ridotto (sotto i 12 anni) 5€. Biglietto Sciroppo di Teatro: 2€

Prevendita: negli orari di apertura della cassa per proiezioni cinematografiche; online su Vivaticket https://bit.ly/3ynIICN

Vendita diretta: Il giorno stesso dello spettacolo, dalle ore 16.00 fino ad inizio spettacolo. Non occorre prenotare.

Per info: Tel 0536/304034 WhatsApp: 333/2455578; info@cinemateatromacmazzieri.it,

www.cinemateatromacmazzieri.it, www.ater.emr.it

Teatro Massimo Troisi di Nonantola

Biglietti: 7 € adulto – 5 € bambino – 4 € secondo bambino e oltre. Biglietto Sciroppo di Teatro: 2€

Orari di biglietteria: martedì e giovedì dalle h 16 alle h 19, sabato 28 gennaio dalle h 16 alle h 19, domenica 29 gennaio la biglietteria apre alle h 16.00. Vendita online: www.vivaticket.com.

Info e prenotazioni: Tel. 059 896535 (negli orari di apertura della biglietteria). Messaggio Whatsapp al 333 2401798, e-mail: teatrotroisinonantola@ater.emr.it