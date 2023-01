Reagisce a pugni al controllo dei Carabinieri, arrestato era già destinatario di divieto di dimora in provincia di Modena

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 46enne per resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena poiché già tratto in arresto dai Carabinieri nel novembre scorso, al Parco Novi Sad, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, all’atto del controllo avvenuto in Via Berengario, ha tentato di colpire a pugni i militari operanti, venendo tuttavia contenuto ed immobilizzato.

In mattinata, l’uomo verrà condotto davanti al Giudice dei Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.