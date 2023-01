Prima lo spinello, dopo la pizza e poi l’arresto. 21enne in manette nella notte al Navile

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 21enne marocchino, senza fissa dimora, disoccupato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ successo la scorsa notte, intorno alle ore 01:15, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati informati che all’interno di una stanza di un albergo situato nel Quartiere Navile, era presente un cittadino straniero, irregolare sul territorio, già destinatario di un ordine di lasciare il territorio nazionale. I Carabinieri si sono recati sul posto e quando sono arrivati hanno approfittato per il blitz della presenza di un giovane rider, dipendente di un’azienda specializzata nell’ordinazione e consegna pasti a domicilio, interessato per la consegna di una pizza nella medesima stanza. Quando lo straniero si è accorto che il fattorino era in compagnia dei Carabinieri, ha tentato la fuga dall’albergo, ma non ha fatto in tempo a entrare nell’ascensore.

A quel punto i Carabinieri, dopo aver identificato compiutamente il 21enne marocchino, lo hanno condotto nella sua stanza situata al terzo piano della struttura, dove rilevavano la presenza di un forte odore di hashish appena consumato. Hanno così deciso di perquisire l’ambiente e all’interno di una borsa rinvenivano ben quattro panetti di hashish del peso complessivo di 476 grammi e 2.200 euro in contanti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 21enne marocchino, arrestato, è stato trattenuto in attesa dell’udienza del processo con rito direttissimo fissata per oggi.