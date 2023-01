La Memoria della Storia, tre eventi in programma a Mirandola, a partire dal 27 gennaio

Tre appuntamenti, organizzati presso l’Auditorium “Rita Levi Montalcini”, che hanno registrato il “tutto esaurito” in fase di prenotazione. “La Memoria della Storia”, per la sua edizione 2022, propone i seguenti appuntamenti:

“Il Diario inedito di Carla Simons” – Venerdì 27 Gennaio, in occasione della “Giornata della Memoria”: spettacolo teatrale con protagonista l’attrice Irene Guadagnini (voce recitante), accompagnata dal Bruskers Guitar Duo (Eugenio Polacchini e Matteo Minozzi)

“Giorno del Ricordo” – Mercoledì 8 Febbraio: il ricordo della repressione italiana ad opera del Generale Jugoslavo Jozip Tito nell’analisi del corrispondente a Kiev per TGCom24 Dott. Fausto Biloslavo. L’iniziativa, realizzata con il prezioso contributo della Casa Editrice Fotogallico, culminerà con il dono – ai ragazzi ed alle ragazze presenti – delle “graphic novel” “Una vita per Pola”, “Verità infoibate”, “Foiba Rossa” e “Nino Benvenuti”.

“La Costituzione siamo Noi” – Venerdì 17 Marzo: in occasione della “Giornata della Costituzione” saranno letti passaggi del testo – sul quale si basa la nostra democrazia – da Stefano Cenci, accompagnato dal gruppo musicale Flexus – ed al termine a tutti i presenti maggiorenni donata una copia della Costituzione stessa.

“Come Assessorato alla Cultura abbiamo fortemente voluto che i tre eventi in programma fossero collegati fra loro e rivolti alle Scuole di tutti i livelli del nostro territorio – commenta l’Assessore alla Cultura Marina Marchi – Un ciclo di eventi che mira a rafforzare nelle giovani generazioni l’interesse per la scoperta e la conoscenza di un periodo storico, e degli eventi che lo hanno caratterizzato, del quale diventano sempre più difficile poter avere testimonianze oculari. Dalla riflessione sul crimine della “Shoah, alla lettura della nostra Costituzione: i nostri ragazzi devono sapere, per poter progettare ed immaginare un futuro migliore, di pace.”