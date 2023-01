Istituto Cervi: il 28 gennaio collocazione dell’opera “Morire per amore” di Roberto Sebastián Matta

Sabato 28 gennaio 2023 alle ore 11 si terrà la nuova collocazione dell’opera del celebre artista cileno Roberto Sebastián Matta (1911-2002) Morire per amore (1967) presso la Sala Genoeffa Cocconi di Casa Cervi. L’opera rievoca l’uccisione di Che Guevara condannando la violenza delle dittature. L’opera viene acquisita dall’Istituto Alcide Cervi in comodato d’uso per volontà dell’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e dell’ANPI di Bologna – ente proprietario dell’opera – e nell’ottica della sua valorizzazione. Il dipinto rievoca l’uccisione di Che Guevara condannando la violenza delle dittature.

All’iniziativa interverranno: Albertina Soliani, Presidente dell’Istituto Alcide Cervi, Giorgio Zanni, Presidente della Provincia di Reggio Emilia, Anna Cocchi, Presidente di ANPI Bologna, Emma Petitti, Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Mauro Felicori, Assessore alla Cultura e al Paesaggio della Regione Emilia-Romagna. Infine, il critico e storico dell’arte Sandro Parmiggiani porterà alla scoperta dell’opera e dell’artista e architetto cileno, le cui opere sono esposte nei più importanti musei del mondo. Al termine dell’inaugurazione sarà servito un piccolo aperitivo. L’ingresso alla inaugurazione è libero e non occorre prenotazione.