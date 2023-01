Infortunio sul lavoro a Medicina, grave una donna

E’ successo ieri sera intorno alle 19:30 in via Galliani a Fossatone di Medicina, dove una operaia di 56 anni è stata investita dalla caduta di profilati metallici. La donna, sempre cosciente, una volta liberata dalle squadre dei Vigili del fuoco, è stata affidata ai sanitari del 118 che ne hanno provveduto al trasporto, con eliambulanza, al Maggiore di Bologna in codice di massima gravità. Sul posto anche Polizia Locale e i Carabinieri.