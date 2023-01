Guardie Giurate Ecologiche Volontarie, a Formigine preziose alleate per il corretto conferimento dei rifiuti

Il 2022 ha visto il Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie (GEV) impegnato nell’implementazione delle proprie attività a tutela di ambiente, verde e animali; in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Formigine, la Polizia Locale e altre istituzioni di volontariato del territorio.

Infatti le ore in più di servizio, rispetto al 2021, sono state ben 163 (per un totale di 2.810 ore) e il Corpo è aumentato di due Guardie.

Le segnalazioni da parte dei cittadini in materia di abbandono rifiuti e attività venatoria sono state 86, mentre 44 i verbali amministrativi per errato conferimento.

I volontari coordinati da Mario Rossi, poi, hanno messo a punto un nuovo sistema per efficientare la presa in carico della segnalazione sull’abbandono di rifiuto: infatti, una volta espletati gli accertamenti del caso e effettuata la segnalazione ad Hera per la rimozione, le GEV applicano al materiale abbandonato un cartellino che riporta la dicitura “rifiuto già segnalato all’ente competente in attesa di essere raccolto”.

Afferma l’Assessore all’Ambiente Giulia Bosi: “Al centro delle attività delle GEV, che ringraziamo per il loro lavoro preziosissimo, voglio ricordare, oltre ai servizi di vigilanza concentrati prevalentemente nelle aree verdi cittadine, presso l’Oasi del Colombarone e la sponda sinistra del torrente Tiepido, anche le occasioni di educazione alla cittadinanza. Infatti, soltanto attraverso la sensibilizzazione sul principio del “ridurre, riutilizzare, riciclare” e l’informazione su gli obiettivi che la nostra Regione, il nostro Paese e l’Europa si prefiggono in materia di rifiuto riciclato, possiamo affrontare con consapevolezza un nuovo sistema di raccolta”.