Giovane motociclista muore schiantandosi contro un’auto a Bologna

Un ragazzo di 25 anni è morto in conseguenza di un incidente stradale avvenuto ieri sera poco dopo le 21:00 al quartiere Navile, a Bologna. Il giovane, italiano che viveva a Bologna ma era residente in un’altra regione, in sella ad una moto stava percorrendo via del Tuscolano quando si è schiantata contro un’auto in sosta all’altezza del numero 22.

Soccorso dai sanitari del 118, sul posto con i Vigili del fuoco e la Polizia Locale, è stato portato in condizioni gravi all’ospedale Maggiore, dov’è morto nella notte.