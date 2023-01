Giorno della Memoria 2023, il 27 Gennaio della Fondazione Villa Emma di Nonantola

Fondazione Villa Emma, assieme al Comune di Nonantola e a Nonantola Film Festival, presenta una serie di appuntamenti legati al Giorno della Memoria 2023.

Si parte mercoledì 18 gennaio alle ore 10, all’assemblea Legislativa Regione E-R (Sala Polivalente Guido Fanti Bologna, viale Aldo Moro 50) con la proiezione del documentario “Dove vi portano gli occhi: a colloquio con Edith Bruck” di Ivan Andreoli e Fausto Ciuffi (Italia, 2012). E’ previsto l’ intervento a distanza di Edith Bruck.

A Modena al Teatro Comunale Pavarotti-Freni Modena (Via del teatro 8) sabato 21 gennaio alle ore 20:30 è in programma il Concerto della memoria e del dialogo. Dedicato a Boris Pahor. L’evento si svolge in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica Modena e la Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia.

Lunedì 23 gennaio: “Nonantola e Rosh HaAyin”. Tra Italia e Israele: due luoghiper la memoria dei ragazzi ebrei di Villa Emma. La comunità di Nonantola incontra una delegazione della città di Rosh HaAyin.

Il 26 e 27 gennaio sono previsti due eventi al Teatro Troisi di Nonantola sul tema “Di cosa parliamo quando parliamo di Anne Frank. Si parte giovedì 26 gennaio alle ore 21 con la proiezione del documentario “Anne Frank. Vite parallele” di Sabrina Fedeli e Anna Migotto (Italia, 2019). Venerdì 27 gennaio invece spazio alla proiezione del film d’animazione “Anna Frank e il diario segreto” di Ari Folman (Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi Israele, 2021). Parteciperanno all’incontro classi dell’Istituto F.lli Cervi di Nonantola.

Infine martedì 7 febbraio alle ore 10 al Teatro Troisi di Nonantola si tiene la presentazione del progetto “Davanti a Villa Emma: un luogo per la memoria e il contributo della 5C Liceo scientifico A. Tassoni Modena”. Parteciperanno all’incontro classi dell’Istituto F.lli Cervi di Nonantola.