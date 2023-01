Consegnato a Stefano Accorsi il ritratto dell’attore in esposizione alla mostra ‘Sguardi sul cinema’ in corso a Imola

Nell’ambito della mostra Sguardi sul cinema, promossa dal Gruppo Hera in collaborazione con il Con.Ami, in corso al Teatro comunale Ebe Stignani, è stato consegnato a Stefano Accorsi il suo ritratto attualmente in esposizione. La consegna è avvenuta alla presenza dello stesso Accorsi, di Tomaso Tommasi di Vignano, Presidente Esecutivo del Gruppo Hera, del Sindaco di Imola Marco Panieri e del Presidente di Con.Ami Fabio Bacchilega.

Realizzato da Anica Kitanoska, il quadro misura 70×100 cm e il volto dell’attore è composto da bottoni, ritagli di tessuto e pelle, cerniere e zip, accessori di calzaturifici, cavi elettrici.

La mostra presenta infatti i ritratti delle icone del cinema italiano tutti rigorosamente realizzati con rifiuti. Tutte le opere esposte sono state realizzate dagli studenti delle Accademie di Belle Arti di Firenze, Bologna e Ravenna, nell’ambito di Scart, il progetto del Gruppo Hera che da oltre vent’anni trasforma gli scarti in opere d’arte: ad esempio statue, arredi, installazioni, o, come in questo caso, quadri. La finalità dell’iniziativa, che in due decenni ha dato vita a circa mille opere, non è solo artistica, ma anche ambientale: promuovere, attraverso il linguaggio universale del bello, una diffusa cultura del recupero e dell’uso consapevole delle risorse.

La mostra è visitabile fino al 29 gennaio tutti i giorni dalle ore 17 alle 21. La chiusura dell’esposizione, prevista in origine il 15 gennaio, è stata posticipata vista la grande affluenza di visitatori e il successo riscosso: sono ben un migliaio le persone che si sono recate a visitarla, a cui vanno aggiunte quelle che lo hanno fatto in occasione dei vari eventi ospitati in teatro e al di fuori quindi dalle aperture esclusive della mostra.