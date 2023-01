Carpi: dal 1° Febbraio prenotabili anche “Stato Civile” e “Polizia Mortuaria”

Il Comune informa che dal 1° Febbraio sarà possibile prenotare appuntamenti anche per i servizi erogati dall’Ufficio di Stato Civile e dalla Polizia Mortuaria, come già succede per quelli dell’Anagrafe, con le stesse modalità: on-line dall’indirizzo

https://prenotazioneappuntamenti.comune.carpi.mo.it/

oppure per telefono chiamando il “Servizio Relazioni con la Città – URP” al numero 059649257.

Dal 1° Febbraio novità anche per l’Ufficio Elettorale, dove gli orari di apertura al pubblico per il rilascio delle tessere elettorali cambieranno così: martedì dalle 9 alle 12:30 e giovedì dalle 15 alle 17:30, accesso libero; sabato dalle 9 alle 12:30, accesso solo su appuntamento.

Invariati orari e modalità di apertura al pubblico degli altri uffici dei Servizi Demografici.