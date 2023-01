Sciopero benzinai. Faib Confesercenti Modena: “L’87% degli impianti modenesi con gestore ha aderito allo sciopero”

E’ positivo il riscontro di Faib Confesercenti Modena in merito all’adesione dello sciopero degli impianti di carburante a Modena e provincia. Giberti: “A parte gli impianti completamente 'selfizzati' e automatizzati e qualche pompa bianca che non ha aderito, in generale abbiamo notato una buona adesione allo sciopero”