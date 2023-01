PNRR: completati lavori di efficientamento e riqualificazione energetica a Castelfranco Emilia

Sono completati i lavori di efficientamento e riqualificazione energetica delle sedi comunali di Castelfranco Emilia, che hanno interessato il Municipio e la Biblioteca comunale “Lea Garofalo”.

I lavori rientrano nell’ambito della Missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che finanzia gli interventi per il risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica.

Le opere, per un importo complessivo di centotrentamila euro, hanno riguardato la sostituzione completa dei corpi illuminanti della sede municipale e il completamento della sostituzione delle lampade nella Biblioteca comunale.

“Grazie alle risorse ottenute con il P.N.R.R.” commenta l’assessore Remo Mezzetti, con delega specifica al Piano Nazionale di Ripresa di Resilienza “Castelfranco Emilia sta ottenendo importanti finanziamenti per la rigenerazione urbana, la messa in sicurezza degli edifici e del patrimonio pubblico. Grazie a questo intervento, prevediamo di ottenere un risparmio sulla spesa energetica del Comune, sia da un punto di vista economico che ambientale”. Con i nuovi corpi illuminanti, infatti, si stima di ottenere un risparmio energetico per l’illuminazione delle due sedi di circa il 65%, rispetto alle vecchie lampade.

“Castelfranco Emilia, insieme agli altri Comuni dell’Unione del Sorbara, sta procedendo con la redazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima, lo strumento operativo per conseguire gli obiettivi europei per raggiungere nel 2030 la riduzione del 55% di gas a effetto serra e la neutralità climatica entro il 2050” aggiunge l’assessore alla Transizione Ambientale ed Energetica, Sarah Testoni “questi interventi sono coerenti e, anzi, anticipano il lavoro che dovremo fare su tutto il patrimonio pubblico”.