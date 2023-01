Due auto distrutte da un incendio, probabilmente doloso, stanotte a Cavazzoli

Incendio di autovetture parcheggiate in un cortile privato in via Tago a Cavazzoli di Reggio Emilia. E’ successo la scora notte intorno alle 2:00. Le auto erano parcheggiate sotto una pensilina in legno; distrutta anche una casetta in legno adibita a ricovero bici e attrezzature varie. Si presume si sia trattato di un’azione dolosa da parte di ignoti. Sul posto i Vigili del fuoco da Reggio Emilia con tre squadre e la Polizia di Stato.